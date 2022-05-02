Певцы Ким Чжун Су и Aancod отправились в музыкальное путешествие по Чечжудо

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Хурма и тигр (VOD)
2022-05-04
Певцы Ким Чжун Су (김준수) и Aancod (안코드) приняли участие в съёмках передачи «Медленная поездка» (슬로우트립), первый выпуск которой вышел 30 апреля. Это музыкальная передача, в ходе которой два артиста путешествуют по острову Чечжудо, в перерывах исполняя песни. Изюминкой музыкального путешествия станет песня, написанная Ким Чжун Су и Aancod во время их пребывания на острове. Передача «Медленная поездка» состоит из пяти выпусков, каждый из которых выходит на канале Life time по субботам в 19:00. Певец Ким Чжун Су – в прошлом участник группы TVXQ! (동방신기), ныне выступает в составе трио JYJ. Aancod – британский певец-путешественник, обосновавшийся в РК.
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-05-04
2022-05-03 13:02:50
2022-05-03
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