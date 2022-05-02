Певцы Ким Чжун Су и Aancod отправились в музыкальное путешествие по Чечжудо





Певцы Ким Чжун Су (김준수) и Aancod (안코드) приняли участие в съёмках передачи «Медленная поездка» (슬로우트립), первый выпуск которой вышел 30 апреля. Это музыкальная передача, в ходе которой два артиста путешествуют по острову Чечжудо, в перерывах исполняя песни. Изюминкой музыкального путешествия станет песня, написанная Ким Чжун Су и Aancod во время их пребывания на острове. Передача «Медленная поездка» состоит из пяти выпусков, каждый из которых выходит на канале Life time по субботам в 19:00. Певец Ким Чжун Су – в прошлом участник группы TVXQ! (동방신기), ныне выступает в составе трио JYJ. Aancod – британский певец-путешественник, обосновавшийся в РК.