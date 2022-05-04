Одинокая искренность (붉은 단심)

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Хурма и тигр (VOD)
2022-05-04
#Новости шоу-бизнеса l 2022-05-02
Режиссер: Ю Ëн Ын
В ролях: Ли Чжун, Кан Хан На, Чан Хёк, Пак Чи Ëн, Хо Сон Тхэ
Премьера: 2 мая 2022 г.
Вошедший на престол Ли Тхэ стремится к абсолютной власти и мечтает стать монархом. Он считает, что цель всегда оправдывает средства. Возлюбленная Ли Тхэ, девушка по имени Ю Чжон, является дочерью из знатной семьи. Вскоре знакомство с Ли Тхэ и его стремление завоевать сердце девушки становится поводом для вовлечения её семьи в политические интриги.
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-05-04
2022-05-03 13:02:50
2022-05-03
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