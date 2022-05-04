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Одинокая искренность (붉은 단심)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-05-02


Режиссер: Ю Ëн Ын

В ролях: Ли Чжун, Кан Хан На, Чан Хёк, Пак Чи Ëн, Хо Сон Тхэ

Премьера: 2 мая 2022 г.


Вошедший на престол Ли Тхэ стремится к абсолютной власти и мечтает стать монархом. Он считает, что цель всегда оправдывает средства. Возлюбленная Ли Тхэ, девушка по имени Ю Чжон, является дочерью из знатной семьи. Вскоре знакомство с Ли Тхэ и его стремление завоевать сердце девушки становится поводом для вовлечения её семьи в политические интриги.

Одинокая искренность (붉은 단심)
Одинокая искренность (붉은 단심)
Одинокая искренность (붉은 단심)
Одинокая искренность (붉은 단심)
Одинокая искренность (붉은 단심)
Одинокая искренность (붉은 단심)
Одинокая искренность (붉은 단심)
Одинокая искренность (붉은 단심)
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