Одинокая искренность (붉은 단심)





Режиссер: Ю Ëн Ын

В ролях: Ли Чжун, Кан Хан На, Чан Хёк, Пак Чи Ëн, Хо Сон Тхэ

Премьера: 2 мая 2022 г.





Вошедший на престол Ли Тхэ стремится к абсолютной власти и мечтает стать монархом. Он считает, что цель всегда оправдывает средства. Возлюбленная Ли Тхэ, девушка по имени Ю Чжон, является дочерью из знатной семьи. Вскоре знакомство с Ли Тхэ и его стремление завоевать сердце девушки становится поводом для вовлечения её семьи в политические интриги.