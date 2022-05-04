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Полицейский университет (9) 이럴 때가 아니야

#Говорим как герои сериалов l 2022-05-02

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

조준욱(Чо Чжун Ук): 그게 무슨... 그럼 뺑소니란 말이야?

Что это такое… Значит, водитель сбил человека и покинул место происшествия?

노범태(Но Бом Тэ): 말도 안 돼. 

Не верится. 

오강희(О Кан Хи): 경찰수사는 시작했겠네. 

Наверное, началось полицейское расследование. 

강선호(Кан Сон Хо): 응. 곧 사라진 운전자 찾을 거야. 아니 찾아야지. 

Да. Наверное, скоро найдут исчезнувшего водителя. Нужно найти. 

노범태(Но Бом Тэ): 이럴 때가 아니야. 오늘 수사학 휴강이니까 교수님한테 가자 우리. 

Не будем терять время. Как раз сегодня отменили лекцию по расследованию, давайте пойдем к профессору. 

조준욱(Чо Чжун Ук): 그래, 그러자. 우리가 외출증 받아올게. 

Да, давайте. Мы получим пропуск на выход. 


Фраза недели 

이럴 때가 아니야

[И-роль ттэ-га а-ни-я] 

Не будем терять время


Примеры 

☞ 이럴 때가 아니야. 빨리 출발하자.

«Не будем терять время. Пошли быстро». 


Другие выражения

☞ 늦을 수도 있으니까 빨리 가자.

«Поскольку возможно опоздать, пошли быстро».


☞ 오늘 날씨가 좋으니까 산책 가자. 

«Поскольку сегодня погода хорошая, пойдем гулять».


☞ 내일 시험이니까 일찍 자자.

«Поскольку завтра экзамен, давай спать пораньше».


☞ 뺑소니

«событие, когда водитель сбил человека и покинул место происшествия»


☞ 나는 어제 뺑소니를 당했다.

«Вчера я попала в аварию, а водитель сбежал с места ДТП».


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