Полицейский университет (9) 이럴 때가 아니야

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Хурма и тигр (VOD)
2022-05-04
#Говорим как герои сериалов l 2022-05-02
Диалог недели
조준욱(Чо Чжун Ук): 그게 무슨... 그럼 뺑소니란 말이야?
Что это такое… Значит, водитель сбил человека и покинул место происшествия?
노범태(Но Бом Тэ): 말도 안 돼.
Не верится.
오강희(О Кан Хи): 경찰수사는 시작했겠네.
Наверное, началось полицейское расследование.
강선호(Кан Сон Хо): 응. 곧 사라진 운전자 찾을 거야. 아니 찾아야지.
Да. Наверное, скоро найдут исчезнувшего водителя. Нужно найти.
노범태(Но Бом Тэ): 이럴 때가 아니야. 오늘 수사학 휴강이니까 교수님한테 가자 우리.
Не будем терять время. Как раз сегодня отменили лекцию по расследованию, давайте пойдем к профессору.
조준욱(Чо Чжун Ук): 그래, 그러자. 우리가 외출증 받아올게.
Да, давайте. Мы получим пропуск на выход.
Фраза недели
이럴 때가 아니야
[И-роль ттэ-га а-ни-я]
Не будем терять время
Примеры
☞ 이럴 때가 아니야. 빨리 출발하자.
«Не будем терять время. Пошли быстро».
Другие выражения
☞ 늦을 수도 있으니까 빨리 가자.
«Поскольку возможно опоздать, пошли быстро».
☞ 오늘 날씨가 좋으니까 산책 가자.
«Поскольку сегодня погода хорошая, пойдем гулять».
☞ 내일 시험이니까 일찍 자자.
«Поскольку завтра экзамен, давай спать пораньше».
☞ 뺑소니
«событие, когда водитель сбил человека и покинул место происшествия»
☞ 나는 어제 뺑소니를 당했다.
«Вчера я попала в аварию, а водитель сбежал с места ДТП».
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-05-04
2022-05-03 13:02:50
2022-05-03
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