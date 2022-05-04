Полицейский университет (9) 이럴 때가 아니야

Диалог недели

조준욱(Чо Чжун Ук): 그게 무슨... 그럼 뺑소니란 말이야?

Что это такое… Значит, водитель сбил человека и покинул место происшествия?

노범태(Но Бом Тэ): 말도 안 돼.

Не верится.

오강희(О Кан Хи): 경찰수사는 시작했겠네.

Наверное, началось полицейское расследование.

강선호(Кан Сон Хо): 응. 곧 사라진 운전자 찾을 거야. 아니 찾아야지.

Да. Наверное, скоро найдут исчезнувшего водителя. Нужно найти.

노범태(Но Бом Тэ): 이럴 때가 아니야. 오늘 수사학 휴강이니까 교수님한테 가자 우리.

Не будем терять время. Как раз сегодня отменили лекцию по расследованию, давайте пойдем к профессору.

조준욱(Чо Чжун Ук): 그래, 그러자. 우리가 외출증 받아올게.

Да, давайте. Мы получим пропуск на выход.





Фраза недели

이럴 때가 아니야

[И-роль ттэ-га а-ни-я]

Не будем терять время





Примеры

☞ 이럴 때가 아니야. 빨리 출발하자.

«Не будем терять время. Пошли быстро».





Другие выражения

☞ 늦을 수도 있으니까 빨리 가자.

«Поскольку возможно опоздать, пошли быстро».





☞ 오늘 날씨가 좋으니까 산책 가자.

«Поскольку сегодня погода хорошая, пойдем гулять».





☞ 내일 시험이니까 일찍 자자.

«Поскольку завтра экзамен, давай спать пораньше».





☞ 뺑소니

«событие, когда водитель сбил человека и покинул место происшествия»





☞ 나는 어제 뺑소니를 당했다.

«Вчера я попала в аварию, а водитель сбежал с места ДТП».



