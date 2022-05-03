Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Хурма и тигр (VOD)
2022-05-04
2022-05-03
Удод, хлопая крыльями, приближается к своему гнезду в лесопарке Хвансон в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, чтобы накормить птенцов.
(Yonhap News)
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-05-04
2022-05-03 13:02:50
2022-05-03
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