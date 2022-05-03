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Хлопая крыльями

2022-05-03

Новости



Удод, хлопая крыльями, приближается к своему гнезду в лесопарке Хвансон в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, чтобы накормить птенцов. 

(Yonhap News)  

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