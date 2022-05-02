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Тигры в произведениях живописи

2022-05-02

Новости



В Государственном центральном музее Республики Корея в Сеуле открылась тематическая выставка "Тигры в произведениях живописи". 

(Yonhap News)

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