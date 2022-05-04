Музеи в Северной Корее

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Как известно, музей - это помещение, где хранятся и экспонируются исторические реликвии и произведения искусства прошлого и настоящего, а также связанные с ними архивные материалы. Музеи есть во всех странах мира, в том числе, и в Северной Корее. Там насчитывается в общей сложности около трёхсот музеев и выставочных залов. В Музее корейской революции представлены экспонаты и письменные материалы об антияпонской революционной вооружённой борьбе Ким Ир Сена, его партизанской армии, а также всё то, что связано с историей становления социалистического государства. Центральный исторический музей и Корейская художественная галерея расположены напротив друг друга на площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна. Неподалёку расположен Народный дворец учёбы – центральная библиотека страны. К северо-востоку от площади расположен Корейский фольклорный музей. Таким образом, главная площадь страны со всех сторон окружена учреждениями культуры. О северокорейских музеях расскажет профессор Чан Гён Хи с кафедры сохранения культурного наследия исторического факультета Университета Хансо.