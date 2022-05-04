Дата рождения: 15 декабря 1986 г.

Рост: 178 см

Дебют: сингл Hug в составе группы TVXQ! (동방신기), 2004 г.





Певец Ким Чжун Су родом из города Кояна провинции Кёнгидо. Окончил университет Мёнчжи. Дебютировал в составе дуэта TVXQ! (동방신기) в 2004 году. Его первой работой стал сингл-альбом Hug. В настоящее время выступает в составе группы JYJ. Ким Чжун Су заслужил особое признание в качестве актёра мюзикла. Он сыграл свою первую роль в мюзикле «Моцарт!» (모차르트!) в 2010 году. За всю свою карьеру артист принял участие в постановке 15 мюзиклов, таких как «Элизабет» (엘리자벳), «Дракула» (드라큘라), «Дориан Грей» (도리안 그레이), «Экскалибур» (엑스칼리버). В последний раз он выступал на сцене в 2021 году в мюзикле «Экскалибур». Ким Чжун Су под творческим псевдонимом XIA начал сольную карьеру в 2012, выпустив первый сольный студийный альбом Tarantallegra. Впоследствии певец представил ещё несколько работ: Incredible - в 2013 году, Flower - в 2015 году, XIGNATURE - в 2016 году. После этого артист отправился проходить службу по призыву в органах полиции, которую окончил в ноябре 2018 года. В 2020 году певец выпустил мини-альбом «Биение» (Pit A Pat), а в 2022 году – DIMENSION. Кроме того, Ким Чжун Су записал 15 саундтреков к южнокорейским сериалам, таким как «Потомки солнца» (태양의 후예), «Цветок маш» (녹두꽃) и др.