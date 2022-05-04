Жизнь, полная чудес





Пока пандемия COVID-19 продолжает угрожать миру, отец Ким Ха Чжон потихоньку распространяет другой вид «вируса». Потребность помогать другим он называет «вирусом, заражающим людей счастьем». В его «Доме Анны», центре социальной помощи, расположенном в городе Соннаме, помощь людям принимает разные формы.





Последние 30 лет отец Ким почти каждый день проводит в фартуке. В скромном офисе в его «Доме Анны» на стене висит портрет кардинала Ким Су Хвана (1922—2009), который был в первых рядах движения за демократию против военной диктатуры в 1970—1980-х гг.

Отец Ким открыл бесплатную столовую задолго до COVID-19. Большинство других таких точек закрылось, когда в силу вступили ограничения на приём пищи в помещениях, но отец Ким отказался сдаваться. «Невозможно закрыть бесплатную столовую, ибо желудки не отдыхают. 70% людей, которые приходят сюда, едят раз в день. Если мы их не покормим, они останутся голодными».

Перейти на ланч-боксы было трудно — потребовалась другая система управления плюс выросли расходы в силу необходимости упаковывать еду. Но с января 2020 года по разрешению городских властей «Дом Анны» раздаёт примерно 700 ланч-боксов ежедневно.





Для отца Кима обеспечение нуждающихся питанием — это чудо. Он вспоминает, как однажды вдруг обнаружил, что осталось очень мало риса.

— Каждый день мы используем 160 кг риса. И у нас его оставалось только на два дня. Я начал переживать, но повар сказал: «Господь пошлёт нам риса». И на следующий день мы обнаружили перед дверью центра 100 мешков риса. Люди жертвуют еду, деньги, одежду, маски и другие вещи. Многие находят время, чтобы лично участвовать в приготовлении еды, её упаковке, организации очередей за ланч-боксами и уборке. Среди волонтёров не только католики, но и буддийские монахи и мусульмане, а также знаменитости, офисные служащие и студенты.





Каждый день с 3 часов отец Ким вместе с волонтёрами раздаёт ланчбоксы бездомным, выстроившимся в очередь перед собором Соннам через дорогу от «Дома Анны». Более 700 ланчбоксов расходятся всего за пару часов.

Винченцо Бордо решил стать священником ещё в старших классах. Интерес к Азии привёл итальянца в мае 1990 года в Корею, и вскоре он начал работать с монахиней, которая присматривала за бедными семьями. В 1998 году отец Ким организовал бесплатную столовую с помощью благотворителя, мать которого носила имя Анна, отсюда «Дом Анны». Многие годы столовая работала в помещении, предоставленном собором Соннама. Но его пришлось освободить в 2018 году. По мере приближения дня «выселения» росло беспокойство отца Кима.

— Я подумал, что, возможно, это и вправду конец, — вспоминает он. — Решил, что, может быть, время остановиться и выйти в отставку.

Помощь пришла в виде просьбы об интервью. Отец Ким неохотно согласился на встречу, как он по ошибке решил, с местной газетой. Но интервью оказалось с телерадиовещательной компанией KBS. После выхода эпизода с отцом Кимом в эфир, «случилось ещё одно чудо»: хлынувшие пожертвования вскоре достигли суммы в 1,2 млрд. вон, достаточной для покупки земли. «Дом Анны» открылся в новом здании в 2018 году. Главная, но не единственная забота — это бесплатная столовая. Сейчас здесь также лечат, помогают с реабилитацией, оказывают юридическую поддержку, еженедельно проводят лекции по гуманитарным предметам, дают пристанище бездомным, старикам и сбежавшим из дома подросткам, работают с населением.

— Мы даём надежду. Мы сеем семена надежды в душах людей. Может быть, они вырастут в большие деревья, а может быть, и нет. Никто не знает. Но мы призваны делать всё возможное.





Деятельность отца Кима не осталась незамеченной. В 2014 году он получил престижную награду Хоам. Однако наградой, сделавшей его по-настоящему счастливым, стало корейское гражданство, предоставленное ему президентским указом в 2015 году. Задолго до натурализации отец Ким решил, что останется в Корее навсегда и даже подписал бумаги о посмертном донорстве своих органов.

— Я кореец, а не иностранец, — говорит он. — Для любви причина не нужна.





Чо Юн Чжон, писатель-фрилансер, переводчик





Хэ Дон Ук, фотограф





Полный текст статьи «Жизнь, полная чудес»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.