Музеи в Северной Корее
2022-05-04
#Мелодии Кореи l 2022-05-05
5 мая в Корее отмечается День детей, поэтому в выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 5 мая мы познакомим вас с традиционными песнями в исполнении юных музыкантов. Вы также узнаете об истории возникновения этого праздника и об отношении к детям в Корее первой половины XX века.
Выпуск 564. Традиционные песни в детском исполнении
2022-05-04
2022-05-05 11:33:17
2022-05-05 12:33:42
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