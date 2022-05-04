5 мая в Корее отмечается День детей, поэтому в выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 5 мая мы познакомим вас с традиционными песнями в исполнении юных музыкантов. Вы также узнаете об истории возникновения этого праздника и об отношении к детям в Корее первой половины XX века.





Выпуск 564. Традиционные песни в детском исполнении