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Традиционные песни в детском исполнении

#Мелодии Кореи l 2022-05-05

Мелодии Кореи

Традиционные песни в детском исполнении

5 мая в Корее отмечается День детей, поэтому в выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 5 мая мы познакомим вас с традиционными песнями в исполнении юных музыкантов. Вы также узнаете об истории возникновения этого праздника и об отношении к детям в Корее первой половины XX века.


Выпуск 564. Традиционные песни в детском исполнении

  • Песня жанра кагок «Пионы» – Детский хор традиционной песни «Ари»
  • Песня «Всё это цветы» – Сон Да Гён (вокал)
    Песня «Вокруг нас» – Хор Детского телеканала Тэгё
  • Песня «Когочхонбён» – Чан Со Юн (вокал, цитра каягым)
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