В РК отметили День детей

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5 мая в Республике Корея в сотый раз отметили День детей. Праздник был введён в 1921 году по инициативе детского писателя Пан Чжон Хвана, который призывал к уважительному отношению к детям как к независимым личностям и полноправным членам общества. Сначала День детей отмечался 1 мая. В годы японского колониального господства День детей практически не отмечался. Возобновление этого праздника произошло уже после освобождения Кореи. С 1946 года День детей начали отмечать 5 мая. В 1957 году была принята Хартия по правам ребёнка, призванная обеспечивать благополучие и защиту прав детей, а в 1991 году Республика Корея ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребёнка. Благодаря подобным усилиям за последние 100 лет права детей и условия для детского развития значительно улучшились, в результате чего современные дети растут в условиях изобилия.

Тем не менее, материальное благополучие и улучшение социального статуса не всегда приводят к счастью детей. Согласно Хартии по правам ребёнка, они должен расти в любви, правильно питаться и жить в чистоте. Кроме того, ребёнок должен получить образование согласно своим способностям и характеру, играть в весёлые и полезные игры, быть защищённым от опасностей и вредного окружения. Запрещается также жестоко обращаться с детьми, отказываться от них, использовать для тяжёлого труда. Несмотря на то, что в целом отношение к детям в корейском обществе улучшилось, современные дети страдают от чрезмерной учёбы из-за высокой конкуренции, проводя много времени в школах и на дополнительных курсах вместо прогулок и отдыха. В связи с этим министерство здравоохранения и социального обеспечения планирует ввести в действие закон «Об основных правах детей».