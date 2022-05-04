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Объявлены 110 задач нового правительства РК

#Панорама недели l 2022-05-07

Новости

ⓒ YONHAP News

3 мая комиссия по приёму президентских полномочий объявила 110 задач нового южнокорейского правительства под девизом «Республика Корея делает новый рывок: Страна всеобщего благосостояния». Ключевыми понятиями новой государственной политики станут четыре принципа – национальные интересы, практичность, справедливость и здравомыслие. Другими словами, политика нового правительства будет реализовываться в целях государственной выгоды и на основе принципов здравого смысла, а не идеологии. 

Основные задачи сгруппированы в шесть направлений: правильное государство с восстановленным здравомыслием, динамичная экономика под руководством частного сектора и при поддержке правительства, счастливое общество и тёплые взаимоотношения, смелое будущее на основе автономности и креативности, центральное положение в мире и вклад в свободу, мир, процветание, комфортные для проживания регионы. Отсюда следует, что экономические инициативы планируется перенаправить от правительства к частному сектору, внешняя политика подразумевает практичность и национальную выгоду, а в области государственной обороны планируется переход от страны получающей к стране дающей. 

Из 110 детальных задач основное внимание привлекает план присоединения к пятёрке мировых лидеров в научно-технологической отрасли. Для этого в качестве направлений будущего определены сферы, связанные с полупроводниками, искусственным интеллектом и аккумуляторами. Среди важных задач - отмена политики отказа от атомной энергетики, пенсионная реформа, повышение финансовой устойчивости. Для улучшения ситуации на рынке недвижимости правительство планирует строительство 2,5 млн единиц жилья, снижение налога на покупку недвижимости.

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