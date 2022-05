Креативная бойз-группа VERIVERY и ее творчество

ⓒ JELLYFISH ENTERTAINMENT

Первая рубрика мая посвящена бойз-группе VERIVERY(베리베리). Музыкальный коллектив дебютировал под эгидой лейбла Jellyfish Entertainment(젤리피쉬). На данный момент в этом агентстве числятся только две айдол-группы – популярная бойз-группа VIXX(빅스) и VERIVERY. Некогда сюда еще входила гёрлз-группа Gugudan(구구단), но, к большому сожалению фанатов, в декабре 2020 года агентство объявило о распаде группы. VERIVERY, самая младшая группа в агентстве, дебютировала в 2019 году и состоит из 7 участников. 9 января 2019 года был выпущен дебютный альбом [VERI-US] и видеоклип титульного трека «Позови»(불러줘). Он прозвучал в самом начале нашей рубрики.

VERIVERY выделяется на фоне других айдолов: мало того, что они сочиняют песни, придумывают хореографию и участвуют в дизайне своих альбомов, так они еще и сами снимают клипы и редактируют это. Более того, парни активно общаются с фанатами, используя социальные сети YouTube, Twitter и официальный блог. Они часто выпускают альбомы – в год своего дебюта группа представила сразу 3 альбома; столько же альбома было выпущено и в следующем году. Далее на наших волнах прозвучали «Lay Back» и «MOMENT» из третьего мини-альбома [FACE ME]. Диск является первой частью трилогии альбомов [FACE it]. Он вышел в январе 2020 года. Летом того же года вышла вторая часть - [FACE YOU]. Из этой пластинки мы предложили нашим слушателям песню «Частная жизнь»(사생활). Третья часть - [FACE US] – выходит осенью того же года. Из нее прозвучали музыкальные дорожки «Держи меня крепко»(Hold me tight) и «So Gravity»(소중력).

В 2021 году парни выпустили новую серию альбомов под общим названием [SERIES 'O']. В нашем эфире прозвучала заводная песня «Heart Attack» из шестого мини-альбома.

Буквально на прошлой неделе, 25 апреля, VERIVERY выпустили свой первый студийный альбом. Он стал третьей частью серии дисков [SERIES 'O']. И завершение очередной рубрики «Звёзды K-POP» прозвучал титульный трек из свежего альбома под названием «Undercover».