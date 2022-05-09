Группа BTS 10 мая выпускает новый альбом

ⓒ Big Hit Music

Группа BTS 10 мая представит очередной музыкальный альбом PROOF. Новая работа будет издана на трёх дисках, представляя собой антологию творчества группы со дня её дебюта по сегодняшний день. Сборник будет доступен для приобретения на платформе Weverse, сообщает продюсерское агентство Big Hit Music. На этот раз певцы за долгое время представили альбом не в цифровом, а твёрдом формате. Его релиз приурочен к девятому «дню рождения» группы, дебют которой состоялся 13 июня 2013 года. Сообщается, что кроме ранее изданных песен будут представлены три новых музыкальных трека. Все они в полной мере отражают мысли участников группы BTS об их прошлом, настоящем и будущем.