Е Рин из GFRIEND дебютирует соло

ⓒ MBN

Участница группы GFRIEND (여자친구) Е Рин (예린) дебютирует соло. Её первый мини-альбом ARIA (아리아) выйдет 18 мая, сообщает продюсерское агентство SUBLIME. Певица также поделилась о выходе сольной работы в своих социальных сетях. Е Рин дебютировала в 2015 году в составе группы GFRIEND, в которой выступала до 19 мая 2021 года, когда было принято решение о распаде группы. Через месяц, 17 июля, Е Рин объявила о подписании контракта с новым продюсерским агентством (SUBLIME). Это известная в южнокорейском шоу-бизнесе компания. В её составе выступают актёр Сон Ган Хо (송강호), певец Rain (비), участница группы EXID Хани (하니) и многие другие звёзды РК.