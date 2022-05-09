В Канаде пройдёт фестиваль южнокорейского кино





Ряд южнокорейских кинокартин покажут в рамках Фестиваля корейских фильмов в Торонто, Канада, организованного Генеральным консульством РК в Торонто. Показ состоится в кинотеатрах TIFF Bell Lightbox с 21 по 22 мая. Мероприятие проходит в рамках Месяца культурного наследия Азии. Южнокорейский кинематограф представят пять фильмов: «Могадишо» (모가디슈), «Олимпийская сборная 2» (국가대표2), «Мировой рынок» (국제시장), «Экстремальная работа» (극한직업) и «И это моя жизнь» (그것만이 내 세상). Вход для всех желающих бесплатный. Организаторы фестиваля надеются, что данное мероприятие внесёт вклад в распространение южнокорейского кино в Канаде, улучшение понимания корейской культуры среди местных жителей и повышение интереса к РК.