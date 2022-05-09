Полицейский университет (10) 미안하지도 않냐?

Диалог недели

박민규(Пак Мин Гю): 지금 나가면, 보고한다.

Если ты сейчас уйдешь, то я доложу об этом.

강선호(Кан Сон Хо): ...!

박민규(Пак Мин Гю): 점호 후, 무단외출 벌점 30점. 중근신인 건 알지?

После переклички самовольный выход – 30 штрафных баллов. Это карается гауптвахтой.

강선호(Кан Сон Хо): 하...

Ха…

박민규(Пак Мин Гю): 니 멋대로 구는 거...강희한테 미안하지도 않냐?

Разве ты не чувствуешь вину перед Кан Хи за то, что так себя ведешь.





Фраза недели

미안하지도 않냐

[Ми-ан-ха-чжи-до ан-ня]

Разве ты не чувствуешь вину?





Примеры

☞ 미안하지도 않냐? 커피를 흘렸으면, 사과해야지.

«Разве ты не чувствуешь вину? Раз ты пролил кофе на меня, то ты должен извиниться».





Другие выражения

☞ 너 내일 시험인 건 알지?

«Ты точно осознаешь, что завтра у нас экзамен, да?»





☞ 나 내일 생일인 건 알지?

«Ты знаешь, что завтра у меня день рождения, да?»



