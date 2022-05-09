Полицейский университет (10) 미안하지도 않냐?

Kwak Dong-yeon
2022-05-09
#Говорим как герои сериалов l 2022-05-09
Диалог недели
박민규(Пак Мин Гю): 지금 나가면, 보고한다.
Если ты сейчас уйдешь, то я доложу об этом.
강선호(Кан Сон Хо): ...!
박민규(Пак Мин Гю): 점호 후, 무단외출 벌점 30점. 중근신인 건 알지?
После переклички самовольный выход – 30 штрафных баллов. Это карается гауптвахтой.
강선호(Кан Сон Хо): 하...
Ха…
박민규(Пак Мин Гю): 니 멋대로 구는 거...강희한테 미안하지도 않냐?
Разве ты не чувствуешь вину перед Кан Хи за то, что так себя ведешь.
Фраза недели
미안하지도 않냐
[Ми-ан-ха-чжи-до ан-ня]
Разве ты не чувствуешь вину?
Примеры
☞ 미안하지도 않냐? 커피를 흘렸으면, 사과해야지.
«Разве ты не чувствуешь вину? Раз ты пролил кофе на меня, то ты должен извиниться».
Другие выражения
☞ 너 내일 시험인 건 알지?
«Ты точно осознаешь, что завтра у нас экзамен, да?»
☞ 나 내일 생일인 건 알지?
«Ты знаешь, что завтра у меня день рождения, да?»
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
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