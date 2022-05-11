ⓒ h-andent.com

Дата рождения: 19 марта 1997 г.

Рост: 175 см

Вес: 62 кг

Дебют: Сериал «Семейка моего мужа» (넝쿨째 굴러온 당신), 2012 г.





Актёр Квак Тон Ëн родом из Тэчжона. Начал путь в шоу-бизнесе в качестве певца. В возрасте 14 лет покинул малую родину и прибыл в Сеул, где готовился к дебюту. В 2012 году получил шанс сняться в сериале «Семейка моего мужа», после чего решил для себя стать актёром. Впоследствии он принял участие в съёмках большого числа сериалов. В 2016 году актёр снялся в сериале «Лунный свет, нарисованный облаками» (구르미 그린 달빛), благодаря которому заявил о себе как о восходящей звезде. После этого последовали роли в сериалах «Мой ID – красотка с Каннама» (내 아이디는 강남미인), «Винченцо» (빈센조), «Чудовищный» (괴이). В 2022 году на экраны должен выйти сериал с участием актёра «Болтун» (빅마우스), Gaus Electronics (가우스전자). Кроме этого, Квак Тон Ëн снялся в нескольких фильмах, его первой кинокартиной стала работа режиссёра Ким Тхэ Ëна (김태용) «Учительница» (여교사).