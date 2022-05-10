Инаугурация нового президента РК Юн Сок Ёля

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Сказание о Хынбу (VOD)
2022-05-11
2022-05-10
10 мая в Сеуле состоялась церемония инаугурации Юн Сок Ёля, на которой новый президент РК выступил с программной речью.
(Yonhap News)
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10 15:04:00
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