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Инаугурация нового президента РК Юн Сок Ёля

2022-05-10

Новости




10 мая в Сеуле состоялась церемония инаугурации Юн Сок Ёля, на которой новый президент РК выступил с программной речью. 

(Yonhap News)


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