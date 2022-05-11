Рассказ «Радуга» писателя Кан Со Чхона

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В этом приюте рос Чхун Сик. Потеряв в одночасье дом и родителей в Корейскую войну, мальчик прошёл через несколько приютов - сначала на Чечжудо, оттуда - в Пусан, а потом снова оказался в Сеуле, в этом предместье. Конечно, сначала Чхун Сик попал сюда от безысходности, но несколько раз бывало и так, что его ловили и приводили силком. За это время мальчишка успел побыть и нищим, и даже пробовал воровать.

Нынешний детдом чем-то сильно отличался от всех предыдущих. Чхун Сика не особо заботило количество еды или хорошая одежда. Хотя, конечно, и в этом дела обстояли гораздо лучше, чем в других приютах.









Дядя Хм подарил Чхун Сику бумагу для рисования и толстые карандаши.

Сначала мужчина рисовал только сложные картины, но в последнее время, словно под стать рисункам Чхун Сика, все его работы стали совсем простыми и похожими на детские.

- Хватит вам повторять за мной. Лучше, пожалуйста, научите меня рисовать! - Хм, хочешь, чтобы я научил тебя рисовать? Нет, не выйдет. Хм, живопись – это не то, чему можно просто научиться у кого-то. Нужно пробовать рисовать по-своему. В процессе ты и сам не заметишь, как начнёшь рисовать лучше.





흠 아저씨는 도화지와 그림 그리는 굵은 연필을 춘식이에게 선물했다.

처음엔 어려운 그림만 그리던 흠 아저씨가

요즈음은 춘식이의 그림을 닮아 가는지

무척 쉽고 또 어린애 같은 그림만 그렸다.





”아저씨, 제 그림 흉내만 내지 말고 그림 그리는 법 좀 가르쳐 주세요“





”흠, 내가 네게 그림을 가르쳐 줘?

어림도 없는 소리지, 흠, 그렇고말고,

그림이란 누가 가르쳐 주어서 되는 것이 아니야.

제멋대로 그려 봐야 해.

그리는 동안에 자기도 모르게 솜씨가 느는 법이야“









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В послевоенное время многие переживали расставания, тоску по близким людям. Особенно тяжело приходилось детям, которые, как и главный герой Чхун Сик, оказывались в таких трудных ситуациях. Концовка произведения даёт понять, что у мальчика есть надежды на светлое будущее, которое стало возможным благодаря дружбе главных героев. Именно она стала той силой, которая может полностью изменить жизнь одного ребёнка.









Как-то раз Чхун Сик и дядя Хм решили нарисовать сосну. Ствол этой сосны вытянулся в одну сторону, как будто она заваливалась набок, а ближе к верхушке выпрямлялся. Дядю Хм больше заботил рисунок Чхун Сика, сам он почти не рисовал. В тот день Чхун Сик особенно сильно погрузился в живопись. Может быть, это было влияние дяди Хм, который сидел рядом и повторял: «Хм, хм».





Как было бы хорошо иметь отца или брата вроде дяди Хм. Он крепко обнял меня. Я будто вновь встретился с матерью и отцом.





어느 날, 춘식이와 흠 아저씨는 소나무 하나를 그리기로 했다.

그 소나무는 한쪽으로 쓰러질 것 같이 줄기가 뻗다가

위로 갈수록 모양이 잡힌 소나무였다.

흠 아저씨는 춘식이 그림에 더 마음이 쏠려 자신은 별로 그리지 않았다.

이 날 따라 춘식이는 그림에 무척 열중하였다.

그건 옆에서 계속 ‘흠, 흠’ 해 대는 흠 아저씨의 힘인지도 모른다.





흠 아저씨 같은 아버지나 형이 있었으면 얼마나 좋을까?

흠 아저씨는 나를 꼭 껴안아 주셨다.

아버지 어머니를 다시 만난 것 같았다.









Писатель Кан Со Чхон (16.09.1915 – 6.05.1963) родился в уезде Ковон северокорейской провинции Хамгён-Пукто. Дебютировал в 1939 году с детским рассказом «Камень».