Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Сказание о Хынбу (VOD)
2022-05-11
Давным-давно в одной деревне жила-была семья с двумя сыновьями. Старший сын Нольбу был очень жадным и злым, а младший Хынбу был добрым и вежливым. Когда родители братьев умерли, всё наследство забрал себе Нольбу, а семью Хынбу он выгнал из дома.
«Не ной! Быстро убирайся отсюда!»
Хынбу жил очень бедно. Но вот однажды весной Хынбу спас жизнь маленького птенца от огромной змеи, которая незаметно заползла в гнездо. После этого у Хынбу случалось большое счастье!
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10 15:04:00
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