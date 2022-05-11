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Сказание о Хынбу (VOD)

2022-05-11

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Давным-давно в одной деревне жила-была семья с двумя сыновьями. Старший сын Нольбу был очень жадным и злым, а младший Хынбу был добрым и вежливым. Когда родители братьев умерли, всё наследство забрал себе Нольбу, а семью Хынбу он выгнал из дома. 

«Не ной! Быстро убирайся отсюда!»


Хынбу жил очень бедно. Но вот однажды весной Хынбу спас жизнь маленького птенца от огромной змеи, которая незаметно заползла в гнездо. После этого у Хынбу случалось большое счастье! 

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