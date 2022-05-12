Роман «Троецарствие»
2022-05-12
#Мелодии Кореи l 2022-05-12
«Троецарствие» - это исторический роман, в котором описываются события конца эпохи китайской империи Хань. Главные герои произведения – умные, дальновидные и отважные военачальники, которые объединяются или противостоят друг другу в зависимости от своих целей и выгоды. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы узнаете о некоторых героях романа и познакомитесь с музыкой об их подвигах и поражениях.
Выпуск 565. Роман «Троецарствие»
2022-05-12
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