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Роман «Троецарствие»

#Мелодии Кореи l 2022-05-12

Мелодии Кореи

Роман «Троецарствие»

«Троецарствие» - это исторический роман, в котором описываются события конца эпохи китайской империи Хань. Главные герои произведения – умные, дальновидные и отважные военачальники, которые объединяются или противостоят друг другу в зависимости от своих целей и выгоды. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы узнаете о некоторых героях романа и познакомитесь с музыкой об их подвигах и поражениях.


Выпуск 565. Роман «Троецарствие»

  • Песня «Жизнь мелких людей» – Этническая поп-группа RA:AK
  • Песня «Сэ тхарён» – Со Ый Чхоль (вокал, цитра комунго)
  • Отрывок из пхансори «Сказание о битве у Красных скал» об обстреле корабля Чжао Юна – Ко Чжун Сок (вокал)
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