Президент РК встретился с главой МИД Японии

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10 мая в Сеуле состоялась встреча президента Республики Корея Юн Сок Ёля и министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси. В ходе встречи японский политик, прибывший в Сеул на инаугурацию нового южнокорейского президента, передал ему послание от премьер-министра Фумио Кисиды. Это было сделано публично в присутствии журналистов в знак подтверждения готовности к открытым, близким и доверительным отношениям. Как сообщили в южнокорейском министерстве иностранных дел, в послании премьер-министр Японии выразил надежду на готовность Юн Сок Ёля к улучшению двусторонних отношений и приверженность союзу Сеула, Вашингтона и Токио в стратегических вопросах. Об этом упомянул в ходе встречи и Ёсимаса Хаяси, сказав, что сейчас стратегическое сотрудничество трёх стран необходимо как никогда.

Встреча южнокорейского президента с главой японского внешнеполитического ведомства может служить благоприятным сигналом для будущего двусторонних отношений. Тем не менее, путь к восстановлению отношений будет не прост, так как сейчас они находятся в наихудшем состоянии с 1965 года. В последний раз встреча лидеров двух государств проводилась в декабре 2019 года. Переговоры на высоком уровне также давно не проводились должным образом. Основным камнем преткновения в настоящий момент остаются исторические вопросы. Приукрашивание факта оккупации империалистической Японии в учебниках, отказ Токио от компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации, а также притязания Японии на острова Токто препятствуют улучшению двусторонних отношений. Остаётся надеяться, что приход к власти новых правительств в обоих государствах принесёт хорошие перемены. К тому же, нынешняя ситуация в мире требует от Сеула и Токио более тесного сотрудничества.