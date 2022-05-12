Музыкальные инструменты перешагивают границы. Ч.1





Национальные музыкальные инструменты отражают культуру своей страны. Материалы, из которых сделаны инструменты, их форма, размеры и способы игры на них суть результат влияния разнообразных факторов — географии, религии, политики и т.д. Инструментов, которые родились бы сами по себе, без всякого внешнего влияния, не существует. Новый инструмент рождается в результате сталкивания и сплавления культур соседствующих стран.

Это относится и к традиционным корейским инструментам. Некоторые были завезены из Китая в далёком прошлом, другие представляют собой модификации западных инструментов и заимствованы не так давно — в XX веке. В период позднего Нового времени, когда в Корее распространилась западная музыка, главными исполнителями стали группы, квартеты и оркестры. Традиционные корейские инструменты, плохо приспособленные для совместного исполнения, оказались не у дел. В частности, тихо звучащие инструменты и те, на которых трудно воспроизвести гармонию, стали играть второстепенные роли.

Но за последние годы выросло число выступающих соло музыкантов, которые выставляют на первый план уникальные особенности, присущие каждому из инструментов. Также появились новые композиции для исполнения на инструментах, которым трудно показать себя в ансамбле. В наши дни на традиционных инструментах играют самую разнообразную музыку — начиная с композиций, сфокусированных на грамматике традиционной музыки, и кончая произведениями с размытыми жанровыми границами. Мы расскажем об инструментах, которые привлекают наибольшее внимание в последние годы.









Комунго: главный среди инструментов

Комунго, шестиструнная цитра, с древних времён считался лучшим корейским музыкальным инструментом и использовался также для духовного самосовершенствования и управления эмоциями. В ансамблях традиционной музыки комунго принадлежит ведущая роль. Но в наши дни редко создаются композиции, в которых ему отводится центральное место. Это обусловлено, видимо, разными факторами, но в основном связано с тем, что группы и оркестры западного типа, превалирующие на музыкальной сцене, не оценили потенциал комунго из-за его тихого звука и непритязательного тембра.









Действительно, создать произведения, в которых бы в полной мере проявились особенности комунго, трудно. Но сейчас растёт число исполнителей, которые заявляют о себе игрой на комунго. Хван Чжин А, сольная исполнительница на комунго и автор музыки, расширяет потенциал этого инструмента и создаёт современные композиции. Её творчество отличается ритмическим дыханием, создать которое может только комунго.





Сон Хе Ин, музыкальный критик





Полный текст статьи «Музыкальные инструменты перешагивают границы»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2022)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.