Какой сериал снимут по мотивам сюжета комикса?

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Студия Studio329 и компания Jaedam Media подписали контракт о совместном создании сериала «Уличная еда: Апокалипсис» (노점묵시록). В основу сценария будет положена история из одноимённого комикса о мастере кулинарных искусств, соревнующемся с лучшими продавцами уличной еды по всей стране. Отличием нового сериала станет большое количество сцен с популярной в РК едой – рисовыми хлебцами в остром перцовом соусе «ттокпокки», выпечкой в виде карася «пуноппан», лепёшками «хотток». Особое внимание привлекает участие Studio329 в создании сериала. Ранее эта студия представила успешный сериал «Пазл преступления» (크라임 퍼즐) в главной роли с актёром Юн Ке Саном (윤계상) и актрисой Ко А Сон (고아성). Данный сериал также был снят по мотивам одноимённого комикса.