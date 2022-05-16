Продолжение фильма «Лица вне закона» выходит в прокат

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18 мая выходит в прокат кинокартина режиссёра Ли Сан Ëна (이상용) «Лица вне закона 2» (범죄도시2). Во второй части присутствуют полюбившиеся поклонникам фильма персонажи: сотрудники полицейского участка в округе Кымчхон-гу, главарь одной из банд Чан И Су, и конечно же, полицейский Ма Сок До, роль которого сыграл актёр Ма Дон Сок (마동석). Действие фильма развивается в РК и во Вьетнаме. Во второй части, как всегда, не обошлось без захватывающих сцен рукопашного боя. Для этого Ма Дон Соку пришлось оттачивать азы дзюдо и других боевых искусств. По его мнению, главным в фильме является наказать преступников за содеянное, заставить их раскаяться, по этой причине необходимо было как можно реалистичнее изобразить сцены захвата. В особенности это касается схваток с главным злодеем Кан Хэ Саном, роль которого исполнил актёр Сон Сок Ку (손석구). В то же время актёр в этот раз попытался расширить мировоззрение своего персонажа, хотя в первой части внимание было сфокусировано на создании харизматичного героя. В целом, отмечает Ма Дон Сок, было очень приятно за долгое время встретиться с коллегами по съёмочной площадке. Вторая часть фильма является своего рода подарком для зрителей, который доставит удовольствие от просмотра и поможет избавиться от стресса, добавил он. Первая часть фильма «Лица вне закона» (범죄도시) вышла в прокат 3 октября 2017 года. За всё время её посмотрело более 6 млн 880 тыс. зрителей.