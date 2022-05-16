Начинается показ второго сезона сериала «Клетки Ю Ми»





Развлекательная платформа TVING анонсировала выход второго сезона сериала «Клетки Ю Ми» (유미의 세포들). Показ первой серии состоится 10 июня. Сюжет сериала создан по мотивам одноимённого комикса автора Ли Дон Гона (이동건). Его главной героиней является обычная офисная служащая по имени Ю Ми, роль которой сыграла актриса Ким Го Ын (김고은). Девушка испытывает трудности в выражении собственных чувств, однако со временем она учится находить счастье в повседневной жизни. В этом ей помогают «живые» клетки в мозге, контролирующие мысли, чувства и действия главной героини. Во втором сезоне зрителей ждёт романтическая история между главной героиней Ю Ми и парнем по имени Па Би после расставания с бывшим молодым человеком Ку Уном.