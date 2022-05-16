Группа (G)I-DLE готовится к зарубежному турне





Группа (G)I-DLE (여자)아이들) готовится к первому в карьере мировому турне. Первая серия концертов состоится 18-19 июня в Сеуле, после чего девушки отправятся в США, Мексику, Канаду, Индонезию, Филиппины, Японию и Сингапур. В США певицы посетят несколько городов, в числе которых Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Даллас, Хьюстон, Чикаго, Нью-Йорк и другие. Ранее, 14 марта 2022 года, участницы группы выпустили первый студийный альбом, получивший название «Я никогда не умру» (I NEVER DIE), песни из которого заняли вершины главных чартов РК. В музыкальную пластинку вошли девять песен, включая титульный трек TOMBOY. Со дня выхода альбома прошло уже более двух месяцев, однако до сих пор эта песня находится в верхней половине музыкальных чартов страны.