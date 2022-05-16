Музыкальные новинки апреля 2022 года





В рубрике «Музыкальные новинки» мы знакомим вас со свежими музыкальными релизами, выпущенными разными исполнителями за последний месяц. Сегодня я подготовила для вас новинки апреля! Нашу программу мы открыли с трот-песней, которая называется «Жить-то надо»(오늘도 살아야하니까) в исполнении популярного в стране певца Тхэ Чжин А(태진아).

Далее прозвучала новая работа певицы HA:TFELT(핫펠트), которая называется «FiNE!» или же «Я в порядке!». HA:TFELT – псевдоним Е Ын(예은), участницы гёрлз-группы Wonder Girls(원더걸스).

Затем вниманию наших радиослушателей был представлен музыкальный трек «Drive» в исполнении Ми Ён(미연). Ми Ён – самая старшая участница и главная вокалистка популярной гёрлз-группы (G)-IDLE((여자)아이들). В апреле, выпустив альбом под названием [Мой], девушка дебютировала сольно.

В этом месяце новую работу представил популярный в последнее время в Корее рэппер BE’O(비오). 22-летний парень дебютировал в 2020 году, представив сингл-альбом «Монстр». Его сингл «Считая звёзды»(Counting Stars), выпущенный в прошлом году был настоящим хитом среди корейской молодежи! Новый трек, который называется «LOVE me», тоже смел верхние строчки всех музыкальных чартов страны! В песне рэппер поет о том, как он тоскует по своей бывшей.

Далее, мы прослушали мощный трек от гёрлз-группы Dreamcatcher(드림캐쳐). 12 апреля девушки вернулись со вторым полноформатным альбомом [Апокалипсис: спаси нас], а также выпустили видеоклип на заглавный трек альбома «MAISON». 2022 год у девушек начался великолепно: новый альбом побил личный рекорд продаж группы. Более того, с титульным треком девушки получили свой первый трофей на музыкальном шоу. Это произошло спустя пять лет после их дебюта! На наших волнах прозвучал трек «MAISON».

В завершение нашей очередной рубрики прозвучала музыкальная композиция «Только лишь мой»(나만의 것) в исполнении певицы Чон Ха(청하). Это ремейк одноимённой песни Ким Ван Сон(김완선), выпущенной в 1990 году. Чон Ха исполнила музыкальную дорожку в качестве OST к реалити-шоу «Сеул чек-ин»(서울 체크인).