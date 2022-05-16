Здравствуйте (안녕하세요)





Режиссер: Чха Бон Чжу

В ролях: Ким Хван Хи, Ю Сон, Ли Сун Чжэ

Премьера: 25 мая 2022 г.





Школьница Су Ми, потеряв смысл жизни, в один день решает покончить жизнь самоубийством. К счастью, судьба сводит её с Со Чжин, медсестрой, работающей в хосписе. Благодаря ей девочка начинает заниматься волонтёрской деятельностью. Встретив новых людей, каждый день живущих как последний, Су Ми понимает важность жизни и пересматривает свой взгляд на будущее.