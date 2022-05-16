Здравствуйте (안녕하세요)

Полицейский университет (11) 그게 무슨 소리야?
2022-05-16
#Новости шоу-бизнеса l 2022-05-16
Режиссер: Чха Бон Чжу
В ролях: Ким Хван Хи, Ю Сон, Ли Сун Чжэ
Премьера: 25 мая 2022 г.
Школьница Су Ми, потеряв смысл жизни, в один день решает покончить жизнь самоубийством. К счастью, судьба сводит её с Со Чжин, медсестрой, работающей в хосписе. Благодаря ей девочка начинает заниматься волонтёрской деятельностью. Встретив новых людей, каждый день живущих как последний, Су Ми понимает важность жизни и пересматривает свой взгляд на будущее.
2022-05-16
2022-05-16
2022-05-16
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