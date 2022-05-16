Полицейский университет (11) 그게 무슨 소리야?
2022-05-16
#Говорим как герои сериалов l 2022-05-16
Диалог недели
오강희(О Кан Хи): 그게 무슨 소리야?
Что это значит?
똑바로 말해. 그게 무슨 소리냐고!
Говори прямо. Что это значит!
노범태(Но Бом Тэ): 나랑 통화 중이었는데 갑자기 긴급체포라면서 선호를...
Когда он со мной разговаривал по телефону, в тот момент арестовали Сон Хо.
Фраза недели
그게 무슨 소리야?
[Кгэ му-сын со-ри-я]
Что это значит?
Примеры
☞ 그게 무슨 소리예요?
«Что вы имеете в виду?»
☞ 그게 무슨 뜻이야?
«Что это означает?»
Другие выражения
☞ 똑바로 말해
«Говори прямо».
☞ 빨리 말해
«Говори быстро».
☞ 천천히 말해
«Говори медленно».
☞ 정확히 말해
«Говори точно».
☞ 제대로 말해
«Говори правильно».
2022-05-16
2022-05-16
2022-05-16
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