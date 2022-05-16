Полицейский университет (11) 그게 무슨 소리야?

Диалог недели

오강희(О Кан Хи): 그게 무슨 소리야?

Что это значит?

똑바로 말해. 그게 무슨 소리냐고!

Говори прямо. Что это значит!

노범태(Но Бом Тэ): 나랑 통화 중이었는데 갑자기 긴급체포라면서 선호를...

Когда он со мной разговаривал по телефону, в тот момент арестовали Сон Хо.





Фраза недели

그게 무슨 소리야?

[Кгэ му-сын со-ри-я]

Что это значит?





Примеры

☞ 그게 무슨 소리예요?

«Что вы имеете в виду?»





☞ 그게 무슨 뜻이야?

«Что это означает?»





Другие выражения

☞ 똑바로 말해

«Говори прямо».





☞ 빨리 말해

«Говори быстро».





☞ 천천히 말해

«Говори медленно».





☞ 정확히 말해

«Говори точно».





☞ 제대로 말해

«Говори правильно».



