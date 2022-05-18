Дубинка токкэби (VOD)

Давным-давно в одной деревне жили два брата и их родители. Младший брат был очень добрым, а вот старший брат был злым и жадным. И вот однажды злой брат стал прогонять братишку из дома вместе с родителями. Отец сильно переживал о том, что старший сын выгнал их из дома и умер. Младший сын теперь усердно работал, чтобы в одиночку заботиться о матери. Но вот однажды юноша случайно собрал лесные орехи и зашёл в один ветхий дом, чтобы укрыться от внезапного дождя.

А вот там он увидел чёртика токкэби! Что с ним случилось дальше?!