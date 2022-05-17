Танцы в Северной Корее

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Танцы на Юге и Севере Кореи имеют общие корни, но они развивались по-разному после национального раскола. В северокорейском танце очень важна форма, он характеризуется сложной техникой и быстрыми движениями, которые, казалось бы, не связаны, но создают удивительную гармонию. В современных северокорейских танцах много балетных приёмов с быстрыми, лёгкими и весёлыми движениями. При этом всё очень конкретно и реалистично, никакой абстракции. Танец имеет тройную форму, которая представляет собой последовательность медленной, быстрой и снова медленной тем, и наоборот. Бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир однажды сказал, что культура и искусство могут достичь того, чего не могут достичь ни политика, ни оружие. Северокорейское искусство действительно используется как средство служения политическим целям, и танец также подпадает под эту категорию. Словарь культуры и искусства Северной Кореи определяет танец как жанр, выражающий реальность, мысли и чувства с помощью ритмичных движений. Об истории и нынешнем состоянии танцевальной культуры в Северной Корее мы поговорим с доктором Ким Чхэ Вон, директором Института сравнительного анализа танцевальной культуры Юга и Севера Кореи. Она занимается изучением северокорейских танцев и, в частности, творчества Чхве Сын Хи, ведущей корейской танцовщицы 20-го века.