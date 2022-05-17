Художественная вышивка в Северной Корее

Цветут ромашки
2022-05-17
#На пути к воссоединению l 2022-05-11
В начале января этого года центральная северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала статью о женщинах-художницах, которые работают в Пхеньянском институте вышивки, создавая произведения искусства высокого качества. В северокорейских СМИ довольно часто встречаются публикации, связанные с вышивкой, которая является одной из статей экспорта и средством идеологического воспитания населения. В 2016-м году Пхеньян объявил вышивку национальным нематериальным культурным наследием. В Северной Корее искусство художественной вышивки достигло высокого уровня. С подробностями - профессор Чан Гён Хи с кафедры сохранения культурного наследия исторического факультета Университета Хансо.
2022-05-17
2022-05-17 14:48:32
2022-05-17 14:32:44
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