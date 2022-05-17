Рассказ «Телёнок» писателя Хван Сун Вона

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Телёнок был совсем невзрачный. В уголках огромных, как большущие капли воды, глаз скопился гной. Тощий зад с выступающими костями был облеплен навозной коркой.

- И где они только взяли такого телёнка?

Тори сильно расстроился и злился, что на деньги, накопленные с таким трудом за несколько лет, отец купил только такого телёнка. Однако, покормившись месяц с лишним бобовой шелухой и сеном, куда по горсти подкидывали даже бобы, он стал немного походить на настоящего телёнка.









Армия то оттеснялась на юг, то продвигалась в наступлении на север. Один из соседских домов был уничтожен во время авиабомбардировки вместе со всей семьёй, другой сосед лишился ноги из-за попавших осколков снаряда.

Каждый раз, когда солдаты приходили в деревню, они забирали с собой зерно, отлавливали кур, собак и свиней, уводили скот. У семьи Тори они собирались увести телёнка. Мальчик бросился на шею животного и не отпускал его. Какое-то время телёнка вели вместе с Тори. Солдат приставил к мальчику ружьё. Но тот продолжал крепко обнимать животное и не собирался его отпускать.

- Проклятый мальчишка! - выругался солдат и ушёл ни с чем.





군대가 한 차례 밀려 내려왔다가 밀려 올라갔다.

그 동안에 동네에서는 한 집이 비행기 폭격을 맞아

홀랑 날아가는 바람에 일가가 몰살을 당하고,

동네 사람 하나는 포탄 파편에 맞아 다리 하나를 못 쓰게 됐다.





그리고 군대들이 동네에 들를 적마다 곡식을 모아가고,

닭과 개와 돼지를 잡아가고, 소를 끌어 갔다.





돌이네 집에 와서 송아지를 끌어 가려 했다.

돌이가 송아지 목을 그러안고 놔 주지 않았다.

송아지와 함께 얼마를 질질 끌려갔다.

군인이 총부리를 들이댔다.

그래도 돌이는 송아지의 목을 꼭 안은 채 떨어져 나가지를 않았다.

지독한 놈이라고 하면서 군인이 그냥 가 버렸다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Война забирает жизни. В условиях войны тяжело сохранить даже свою жизнь, но Тори пытается спасти жизнь друга. С одной стороны, этот поступок вызывает сожаление, с другой стороны – восхищение. Тема уважения к жизни встречается во многих произведениях Хван Сун Вона. Забота и уважение не только к людям, но и ко всему живому смогут сделать лучше человеческое общество. Именно такие мысли писатель попытался передать через образ мальчика.









Стрелой телёнок спустился по холму и побежал в сторону Тори. Он пересёк берег и очутился на льду. На свою удачу телёнок подбежал к месту, посыпанному песком и золой, однако что если он поскользнётся и упадёт? Тори пошёл навстречу подбегавшему телёнку.

«Тори! Тори!» - слышались позади резкие окрики отца и матери. Но до мальчика они будто не долетали, его лицо сияло от улыбки, пока он упрямо продолжал идти. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Телёнок и Тори уже вот-вот должны были встретиться.

Лёд треснул и пошёл вниз. Какое-то время телёнок изо всех сил барахтался в попытках выплыть, но в ледяной воде конечности плохо слушались, поэтому он начал уходить под лёд.





송아지는 쏜살같이 언덕빼기를 내려 이리 달려오는 것이었다.

방죽을 지나 얼음판에 들어섰다.

요행 흙과 재를 깔아 놓은 데로 달려오긴 하지만

저러다 미끄러져 넘어지기라도 하면 어쩌나.

돌이는 송아지가 달려오는 쪽으로 마주 걸어 나갔다.





뒤에서 아버지와 어머니의 돌이야, 돌이야 하는 째진 소리가 연달아 들렸다.

그러나 그 소리가 귀에 들어오지 않는 듯,

그냥 마주 걸어 나가는 돌이의 얼굴은 환히 웃고 있었다.

이제 조금만 더, 이제 조금만 더.

송아지와 돌이가 서로 만났는가 하는 순간이었다.





우저적 얼음장이 꺼져 들어갔다.

한동안 송아지는 허우적거리며 헤엄을 치려고 안간힘을 썼으나

얼음물 속에서 사지가 말을 안 듣는 듯

그대로 얼음장 밑으로 가라앉기 시작했다.





그러한 송아지의 목을 돌이가 그러안고 있었다.









Писатель Хван Сун Вон (26.03.1915 – 14.09.2000) родился в уезде Тэдон северокорейской провинции Пхёнан-Намдо. Дебютировал в 1931 году с произведением «Моя мечта».