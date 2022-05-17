В Северной Корее произошла вспышка COVID-19

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В Северной Корее зафиксирована вспышка COVID-19. Власти страны впервые заговорили о случаях заражения 12 мая, когда количество выявленных больных составило 18 тыс. человек. При этом факт заражения проверяется лишь наличием температуры, что говорит об отсутствии на Севере системы, позволяющей диагностировать коронавирус. Судя по количеству больных, массовое заражение началось гораздо раньше. Это предположение подтверждает и тот факт, что уже на следующий день, 13 мая, количество новых больных резко выросло до 170 тыс. человек, а 14 мая – почти до 400 тыс. человек.

На заседании Президиума Политбюро ЦК ТПК 12 мая сложившаяся ситуация была названа чрезвычайной. Лидер страны Ким Чон Ын назвал вспышку заболевания величайшим потрясением с момента основания государства и пожертвовал стране лекарства из личного запаса. Однако уже через три дня, 17 мая, Ким Чон Ын появился на заседании Политбюро без маски, а в выступлении упомянул об улучшении ситуации и стабилизации жизни граждан. Скорее всего, это было связано с сокращением количества новых больных после 15 мая до двухсот тысяч человек. Тем не менее, центр Пхеньяна по-прежнему выглядит пустынным, так как продолжает действовать жёсткий режим изоляции по подобию китайской системы карантина.

Зарубежные эксперты выражают сомнения о реальном улучшении ситуации в КНДР из-за отсутствия системы сдачи ПЦР-тестов, системы вакцинации и квалифицированных медработников. Кроме того, всех больных с повышенной температурой относят к категории заражённых штаммом Омикрон, однако не все из них могут действительно быть больны COVID-19. Эксперты полагают, что количество погибших в результате коронавируса может быть в 5-6 раз больше официальных данных. Сеул предложил Пхеньяну поддержку в вопросах карантина, однако маловероятно, что Пхеньян ответит согласием.