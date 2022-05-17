РК готовится к местным и дополнительным парламентским выборам

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19 мая официально стартовала агитационная кампания кандидатов, зарегистрированных для участия в местных выборах и дополнительных выборах в Национальное собрание, которые пройдут 1 июня. Будут избираться главы городских и провинциальных администраций, депутаты местных законодательных собраний и руководители департаментов образования. В Национальное собрание будут дополнительно выбраны семь депутатов. В общей сложности для участия в выборах зарегистрированы 7616 кандидатов, а значит, в среднем на одно место приходится 1,8 кандидата.

Наибольшее внимание приковано к выборам глав администраций регионов и городов прямого подчинения, а также к дополнительным парламентским выборам, поскольку их результаты могут определить будущую политику нового президента. Правящая партия не намерена уступать позиции, поскольку сейчас большинство мест в Национальном собрании приходится на долю оппозиционной Демократической партии Тобуро.

Вместе с тем, после поражения на президентских выборах оппозиция намерена одержать победу, чтобы сохранить влияние не только в парламенте, но и в регионах. Пока исход выборов предсказать сложно. В настоящий момент среди глав администраций регионов и городов прямого подчинения 12 мест приходится на оппозицию, а 5 мест – на правящую партию Сила народа. С одной стороны, Демократическая партия Тобуро занимает доминирующее положение, но с другой стороны, во всех регионах, кроме провинций Кёнсандо и Чолладо, партии конкурируют друг с другом. Партия Сила народа надеется получить от 9 до 11 мест среди глав администраций регионов и городов прямого подчинения, Демократическая партия Тобуро – как минимум восемь мест. Повышенное внимание приковано к выборам в столице. Пока среди кандидатов на пост мэра Сеула лидирует нынешний мэр О Сэ Хун, опережая кандидата от оппозиции Сон Ён Гиля.