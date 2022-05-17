Президент РК Юн Сок Ёль выступил в Национальном собрании

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16 мая президент Республики Корея Юн Сок Ёль впервые выступил в Национальном собрании. В своей речи он обратил внимание на кризисную ситуацию, в которой сейчас находится экономика, напомнил об обязанности государства поддержать предпринимателей, пострадавших от пандемии. Президент призвал к межпартийному сотрудничеству, приведя в пример коалицию британских политиков Уинстона Черчилля и Клемента Эттли в годы Второй мировой войны. Юн Сок Ёль обратил внимание на угрозу безопасности страны со стороны Севера и ухудшение ситуации в мире. Он фактически объявил о присоединении страны к Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF), призванной сдерживать влияние Китая. Президент в очередной раз подтвердил готовность оказания гуманитарной помощи КНДР в связи с пандемией COVID-19, отметил срочность проведения пенсионных, трудовых и образовательных реформ.

Несмотря на сложившуюся ситуацию и внешние факторы, о которых упомянул в ходе своего выступления Юн Сок Ёль, пока правящей партии и оппозиции будет сложно достигнуть компромисса. Разногласия по поводу кандидатур на должности министров препятствуют реализации государственной политики. Премьер-министр пока не утверждён, а кабинет министров не сформирован. Скорее всего, подобная ситуация сложилась из-за предстоящих местных выборов, которые пройдут 1 июня. Каждая из партий боится потерпеть неудачу, так как победа на этих выборах во многом определит позиции партии на весь срок правления нового президента.