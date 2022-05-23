Полицейский университет (12) 아무리 그래도 그렇지
2022-05-23
#Мелодии Кореи l 2022-05-19
Корейцы всегда любили играть в настольные игры. В них играли во время праздников, семейных встреч, в перерывах от работы и даже на похоронах. Какие-то традиционные игры уже забыты, но песни об этих играх до сих пор передают их атмосферу и некоторые правила. Подробнее о корейских настольных играх вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 566. Настольные игры
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
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