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Настольные игры

#Мелодии Кореи l 2022-05-19

Мелодии Кореи

Настольные игры

Корейцы всегда любили играть в настольные игры. В них играли во время праздников, семейных встреч, в перерывах от работы и даже на похоронах. Какие-то традиционные игры уже забыты, но песни об этих играх до сих пор передают их атмосферу и некоторые правила. Подробнее о корейских настольных играх вы узнаете в нашем выпуске. 


Выпуск 566. Настольные игры 

  • Песня «Сасирэни» – Группа Ssing Ssing 
  • Песня «Тхучжон пхури» – Е Гёль (вокал) 
  • Песня «Чантхарён» – Ким Ён У (вокал) 
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