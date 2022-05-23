Корейцы всегда любили играть в настольные игры. В них играли во время праздников, семейных встреч, в перерывах от работы и даже на похоронах. Какие-то традиционные игры уже забыты, но песни об этих играх до сих пор передают их атмосферу и некоторые правила. Подробнее о корейских настольных играх вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 566. Настольные игры