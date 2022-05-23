Музыкальные инструменты перешагивают границы. Ч.2





Пхири: дерево, в которое вдохнули жизнь









Некоторые инструменты оживают только тогда, когда исполнитель наполняет дерево своим дыханием. Пхири — это вертикальный бамбуковый инструмент, похожий на гобой. Существует три вида пхири, различающиеся размером и функцией: хянпхири, самый длинный из них, тонкий сэпхири и танпхири, используемый в основном для исполнения дворцовой музыки и музыки родом из Китая. На пхири исполняют основную мелодию в большинстве жанров корейской традиционной музыки. На пхири играют, дуя в него, при этом регулируют силу подачи воздуха, а также высоту звучания, для чего закрывают звуковые отверстия (чигон) пальцами. Помимо этого, музыкант контролирует высоту звука, используя язык, и таким образом применяет различные техники исполнения, что возможно только на пхири. Чтобы полностью использовать эти особенности инструмента, требуется высочайшее мастерство исполнителя. На пхири можно играть музыку широкого спектра. Благодаря своему устойчивому и мощному тембру пхири часто отвечает за основную мелодию в современных композициях.

Улла: вибрация и резонанс









Улла— относительно новый корейский традиционный инструмент. Его завезли из Китая в недалёком прошлом, но когда именно — неизвестно. Упоминания о нём находят в исторических источниках позднего периода Чосон. Улла — это ударный инструмент, состоящий из 10 маленьких медных гонгов, подвешенных в деревянной раме. Маленькой колотушкой, которую держат одной или обеими руками, бьют по гонгам, висящим в четыре ряда, при этом высота их тона возрастает снизу вверх и слева направо. Одиночный гонг в самом верхнем ряду имеет самый высокий тон. В отличие от большинства ударных инструментов, на улла можно играть мелодии. Но обычно улла используется в ансамблях ударных инструментов, а сольные партии для этого инструмента редки. В наши дни его в основном используют для аккомпанемента при смене караула в королевских дворцах или в реконструкциях королевской процессии.









Перкуссионистка Хан Соль Ип знакомит слушателей с разнообразной музыкой, играя на улла и других ударных инструментах. Её первый сингл «Все взрослые сначала были детьми» (2018 г.) отличает мечтательная атмосфера, созданная при помощи ясных изящных звуков улла. Эта композиция создаёт ощущение, полностью отличающееся от впечатления от музыки для процессий, поскольку сфокусирована скорее на нежных реверберациях и лирических мелодиях, чем на пронзительных звуках, которые издают гонги при сильном ударе. Ожидается, что ещё большее число музыкантов заинтересуется потенциалом этого инструмента с его современным минималистичным звучанием.





Сон Хе Ин, музыкальный критик





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2022)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.