Золотая маска (황금 가면)





Режиссер: О Су Сон

В ролях: Чха Е Рён, Ли Хён Чжин, На Ён Хи, Ли Хви Хян

Премьера: 23 мая 2022 г.





История из жизни трех женщин, которые в безумной борьбе, обусловленной жадностью и страстью, находят ответы на свои вопросы.