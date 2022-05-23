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Золотая маска (황금 가면)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-05-23


Режиссер: О Су Сон

В ролях: Чха Е Рён, Ли Хён Чжин, На Ён Хи, Ли Хви Хян

Премьера: 23 мая 2022 г.


История из жизни трех женщин, которые в безумной борьбе, обусловленной жадностью и страстью, находят ответы на свои вопросы.

Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
Золотая маска (황금 가면)
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