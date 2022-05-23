На Ён из TWICE выпускает первый сольный альбом

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Участница группы TWICE (트와이스) На Ён (나연) дебютирует соло. Первый сольный альбом певицы выходит 24 июня, сообщают в продюсерском агентстве JYP Entertainment. Дата релиза запланирована на пятницу. Это связано, прежде всего, с тем, что один из главных музыкальных чартов Billboard отслеживает продажи треков с пятницы по четверг каждую неделю. Скорее всего, в JYP Entertainment надеются на то, что песни из нового альбома займут уверенные позиции в музыкальном чарте. Ожидается, что пластинка получит название IM NAYEON (아임 나연), что в переводе означает «Меня зовут На Ён». Стоит заметить, что фамилия артистки - Им. Это ещё одна причина, по которой она выбрала данное название для своего альбома. Певица Им На Ён дебютировала в октябре 2015 года в составе группы TWICE. Девушка станет первой участницей в составе группе, выпустившей сольный альбом.