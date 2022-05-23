Сериал «26-ое убийство» выйдет в 2023 году





В РК снимут сериал «26-ое убийство» (26번째 살인) по мотивам одноимённого комикса. Студия веб-комиксов Neostory заключила соответствующее соглашение с компанией Realies Pictures, снявшей серию фильмов «Вместе с богами» (신과 함께). Сюжет комикса «26-ое убийство» повествует о социопате и серийном убийце Чан Пхиль Ду. Мужчина был арестован и приговорён к смертной казни, однако за десять дней до исполнения наказания он случайно теряет память в результате полученного сотрясения мозга. Веб-комикс «26-ое убийство» был опубликован в августе 2021 года в РК и Японии. За первые три месяца контент набрал более миллиона просмотров. Сообщается, что актёрский состав будет определён в течение текущего года, после чего съёмочная группа приступит к съёмкам сериала. Начало показа состоится в 2023 году. Платформа, где будет представлен контент, пока ещё не определена.