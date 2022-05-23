Певец Ли Мин Хёк даст концерт в Сеуле





Автор и исполнитель песен Ли Мин Хёк (이민혁) возвращается на сцену спустя двухлетний перерыв. Как сообщили в продюсерском агентстве MPMG MUSIC, его первый концерт «Ты пришла ко мне вновь, словно весна» (다시 봄처럼, 안녕) состоится в Сеуле в период с 18 по 19 июня. Последний сольный концерт певца «Астероид» (소행성) прошёл в августе 2020 года. Предстоящее мероприятие приурочено к выпуску недавнего мини-альбома певца, релиз которого состоялся 2 мая 2022 года. В ходе концерта Ли Мин Хёк исполнит ряд популярных в своём репертуаре песен, а также несколько треков из нового альбома. Певец Ли Мин Хёк, один из представителей южнокорейских инди-музыкантов, дебютировал в октябре 2016 года, представив сингл «Наш рассказ о звезде» (너와 나의 별이야기).