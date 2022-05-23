В прокат выходит фильм «Здравствуйте»





Кинокартина «Здравствуйте» (안녕하세요) режиссёра Чха Бон Чжу (차봉주) выходит в прокат 25 мая. Сюжет фильма повествует о школьнице по имени Су Ми. Её жизнь сложилась тяжёлым образом. Оставшись без родителей, ей пришлось столкнуться с несправедливостью и жестокостью современного общества. Не выдержав этого, она решает покончить жизнь самоубийством. Придя на мост, Су Ми встречает Со Чжин, медсестру, работающую в местном хосписе. Слова женщины смогли остановить девушку. Со Чжин дала обещание научить её, как умереть, которое, как оказалось, было хитрой уловкой, чтобы помочь Су Ми. Вскоре девушка отправилась в хоспис в надежде исполнить задуманное, однако, увидев, постояльцев хосписа, их стремление жить, она смогла изменить своё отношение к жизни. Фильм не отличается острым сюжетом или конфликтом между героями, однако игра героев заслуживает особого внимания. Главные роли, медсестры и постояльца хосписа, сыграли актриса Ю Сон (유선) и актёр Ли Сун Чжэ (이순재). Наконец, стоит отметить актрису Ким Хван Хи (김환희), хорошо сыгравшую роль школьницы Су Ми. Ей удалось передать всю палитру эмоций героини, начиная от гнева и грусти, и заканчивая надеждой на светлое будущее.