Хан Соль Ип, исполнительница корейских традиционных инструментов «чхольхёнгым»(철현금) и «улла»(운라)

ⓒ KBS WORLD Radio, KBS

В рубрике «Всё кроме K-POP» мая мы представили вниманию наших уважаемых радиослушателей работы уникальной исполнительницы корейских традиционных инструментов Хан Соль Ип(한솔잎). Молодой музыкант играет на цитре «чхольхёнгым»(철현금) и на ударном инструменте, который называется «улла»(운라). Чхольхёнгым представляет собой цитру со стальными струнами. Инструмент был создан в 1940-х годах Ким Ён Чхолем(김영철), мастером-канатоходцем, который состоял в труппе бродячих артистов «Намсадан». Играют на чхольхёнгыме как на комунго, в результате чего создается самобытное звучание, совершенно непохожее на гитару. Хан Соль Ип – одна из немногих исполнителей, кто изучает данный инструмент, играет на нем и сочиняет композиции для него. Она с детства играла в составе различных ансамблей и сочиняла как традиционные, так и современные произведения. Хан Соль Ип дебютировала в 2017 году – она дала два сольных концерта и выпустила один сингл-альбом.

Еще один инструмент, на котором играет Хан Соль Ип, называется «улла»(운라). Это относительно новый корейский традиционный инструмент. Упоминания о нём находят в исторических источниках позднего периода Чосон. Улла — это ударный инструмент, состоящий из 10 маленьких медных гонгов, которые подвешены на деревянной раме. Гонги висят в четыре ряда, при этом высота их тона возрастает снизу вверх и слева направо. Исполнитель бьет по гонгам маленькой колотушкой. В отличие от большинства ударных инструментов, на «улла» можно играть мелодии. Первый сингл Хан Соль Ип «Все взрослые сначала были детьми»(어른들은 누구나 처음엔 어린이였다) как раз исполняется на этом инструменте. В ноябре 2019 года Хан Соль Ип выпустила цифровой альбом, который называется [От утраченных вещей](사라진 것들로부터). В альбом вошли пять треков: «Старый цифровой»(늙은 디지털), «Момент нужды»(필요의 순간), «Все взрослые сначала были детьми»(어른들은 누구나 처음엔 어린이였다), «Тягостные чувства»(지난한 마음들) и «Восхваление весны»(찬미의 봄). Все пять произведений прозвучали в нашем эфире.