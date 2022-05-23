Полицейский университет (12) 아무리 그래도 그렇지
2022-05-23
#Говорим как герои сериалов l 2022-05-23
Диалог недели
최팀장(Командир Чхве): 너 지금 용의자랑 뭐하냐?
Что ты сейчас делаешь с подозреваемым?
주경장(Капрал Чу): 티 팀장님.
Ой командир.
최팀장(Командир Чхве): 아무리 그래도 그렇지. 수사 중인 용의자랑 지금 뭐 하는 거냐고!
Я все понимаю, но это недопустимо. Что ты делаешь с подозреваемым, над которым сейчас ведётся следствие.
주경장(Капрал Чу): 근데요 팀장님. 장재규가 증언한 날, 그 동네에서 그 친구가 찍힌 CCTV도 없고
Послушайте, командир. Присутствие Чан Чжэ Гю на записи с камеры видеонаблюдения этого района в тот день, когда он давал показания, не подтвердилось.
구속영장 기각될 거 뻔히 아시잖아요!
И вы знаете, что с него почти сняли все обвинения!
최팀장(Командир Чхве): 입 다물어 이 새끼야. 니들 다 옷 벗고 싶어서 환장했어? 어?
Закрой свой рот. Ты хочешь, чтобы я тебя уволил, а?
Фраза недели
아무리 그래도 그렇지
[А-му-ри кы-рэ-до кы-ро-чхи]
Я все понимаю, но...
Другие выражения
☞ 옷을 벗다
«Уволиться».
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
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