Дата рождения: 19 февраля 1993 г.

Рост: 163 см

Дебют: сингл «Потому что больно» (아프다니까), 2014 г.





Певица Пэ Чжин Ён (배진영), более известная под сценическим псевдонимом PUNCH, родилась в городе Сеуле. Окончила университет Качхон по специальности «Промышленный дизайн». Дебютировала 7 июля 2014 года, представив музыкальный сингл «Потому что больно» (아프다니까). Песня была записана совместно с певцом The One (더원). Особую популярность PUNCH приобрела в 2016 году, записав саундтрек к сериалу «Гоблин» (도깨비). Большую часть в репертуаре певицы занимают песни к южнокорейским сериалам, в числе которых «Потомки солнца» (태양의 후예), «Отель дель Луна» (호텔 델루나), «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵), «Вы любите Брамса?» (브람스를 좋아하세요?), «Наш блюз» (우리들의 블루스). За всё время PUNCH выпустила два мини-альбома в 2019 и 2021 годах, а также десять синглов.