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Волшебная бочка (VOD)

2022-05-25

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Давным-давно в одной деревне жил-был молодой добрый крестьянин по имени Кап Су. Жил он бедно, поэтому вынужден был арендовать поле у соседа - старика, чтобы заниматься земледелием. После десяти лет тяжёлой работы Кап Су купил у старика крохотное поле у подножия горы. Вот однажды Кап Су раскопал в своей земле огромную бочку! 

«Мне как раз нужна была бочка для воды!»

Но эта бочка оказалась волшебной... Что же произошло дальше?!

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