Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Волшебная бочка (VOD)
2022-05-25
Давным-давно в одной деревне жил-был молодой добрый крестьянин по имени Кап Су. Жил он бедно, поэтому вынужден был арендовать поле у соседа - старика, чтобы заниматься земледелием. После десяти лет тяжёлой работы Кап Су купил у старика крохотное поле у подножия горы. Вот однажды Кап Су раскопал в своей земле огромную бочку!
«Мне как раз нужна была бочка для воды!»
Но эта бочка оказалась волшебной... Что же произошло дальше?!
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-23
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >