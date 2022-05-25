Волшебная бочка (VOD)

Давным-давно в одной деревне жил-был молодой добрый крестьянин по имени Кап Су. Жил он бедно, поэтому вынужден был арендовать поле у соседа - старика, чтобы заниматься земледелием. После десяти лет тяжёлой работы Кап Су купил у старика крохотное поле у подножия горы. Вот однажды Кап Су раскопал в своей земле огромную бочку!

«Мне как раз нужна была бочка для воды!»

Но эта бочка оказалась волшебной... Что же произошло дальше?!