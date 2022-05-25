Рассказ «Падающие звёзды» писателя Квон Чжон Сэна

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Подлетела жёлтая бабочка, сидевшая на изгороди в лучах солнца. Так же плавно, как бабочка, слетели и упали вниз лепестки абрикосовых цветов. Кап Сун подняла разлетевшиеся по земле розовые лепестки и нанизала их на нитку. Кап Толь тоже взял горсть лепестков и высыпал их в подол юбки Кап Сун. Пока Кап Толь держал один конец нитки, Кап Сун проворно нанизала на неё лепестки. Затем она взяла оба конца и завязала их в узелок. Кап Толь помог надеть ей цветочное ожерелье.









После этой встречи Кап Толь и Кап Сун воскресными вечерами прогуливались по улочкам порта, держась за руки. В такие моменты, в том самом месте на чёрном ночном небе, соприкасавшемся с морем, бесконечно сияли звёзды, которые Кап Толь и Кап Сун видели когда-то на родине. Звезда озарила ярким пламенем небо и упала в море. Хотя нет, звёзды не падали в море, их яркий свет угасал посреди неба.

- Толь, смотри, звезда собиралась упасть в море, но замерла.

- Ей страшно, вот она и не падает. Ведь море такое глубокое.

Кап Сун вспомнила о звёздах, которые когда-то давно падали в пруд за горой Тальмачжи.

- Интересно, а звёзды, что падали в пруд, не погибли?

- Погибли.

- Они специально падают там, потому что это их родина. Но в море родины нет.





그날 이후 갑돌이와 갑순이는 일요일이면 항구의 저녁거리를

손잡고 함께 거닐었습니다.





바다와 맞닿은 새카만 밤하늘엔 고향에서 보던 별들이

그 때 그 자리에서 가없이 반짝이고 있었습니다.





별똥별이 하나 새빨간 불꽃을 그리며 어두운 바다를 향해 떨어졌습니다.

아니, 별똥별들은 바다에 떨어지지 않고

하늘 중간에서 불빛이 꺼지고 말았습니다.





“돌아, 별똥별이 바다에 떨어지려다 멈추어 버렸어”

“겁이 나서 떨어지지 않는 거야. 바닷속은 굉장히 깊거든”





갑순이는 옛날, 달맞이산 너머 못물에 빠지던 별똥별이 생각났습니다.





“그 못 속에 빠지던 별똥별은 죽지 않았니?”

“죽었어”

“거긴 고향이니까 부러 그렇게 빠져 죽은 거지만, 바닷속은 고향이 없단다”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Новейшая история Кореи состояла из череды войн, в водовороте которых многие потеряли родину или близких людей. Именно о таких судьбах повествуется в этом рассказе для детей. Это произведение о встрече и расставании друзей детства, дружба и тёплые отношения которых продолжаются даже после их смерти. Такие отношения помогают читателю ощутить всю боль войны.









Сун, наверное, родная деревня превратилась сейчас в снежное серебристое королевство. Я нестерпимо скучаю по нашим тёплым и родным краям, поэтому так бессовестно пишу тебе это письмо. Я в южной стране с пальмовыми зарослями, вокруг громко звучат пушечные выстрелы, а солдаты в шлемах безжалостно теряют свои жизни в огне.

Помнишь те падающие звёзды, за которыми мы наблюдали на ночном небе в нашей деревне? Сун, наверное, сегодняшней ночью я и сам стану одной из тех звёзд, что падают в пруд позади родной горы Тальмачжи. Пожалуй, я превращусь в птицу. Когда в нашей деревне наступит весна и зацветут абрикосовые деревья, я сяду на ветку цветущего дерева и красиво запою.





순아, 고향엔 지금쯤 은빛깔의 눈세상일 거야.

그 포근포근 따뜻한 눈나라 고향이 못 견디게 그리워

체면도 없이 너에게 편지를 쓰게 되었구나.





여기는 야자나무 우거진 남쪽나라,

대포 소리가 커다랗게 울리고

철모를 쓴 용사들이 가엾게 목숨을 불사르고 있단다.





고향 마을에서 너와 함께 구경하던 밤하늘의 그 별똥별.





순아, 나도 오늘밤쯤 고향 달맞이산 너머 못 속에 빠져드는 별똥별이 될 거야.

그래서 한 마리 새가 되겠어.

고향 마을에 봄이 오면 살구꽃이 피면

그 살구꽃 눈부신 가지에 앉아 아름답게 우는 새가 될 거야.









Писатель Квон Чжон Сэн (10.09.1937 – 17.05.2007) родился в Токио (Япония). Его дебютной работой стала детская сказка «Собачья какашка», опубликованная в 1969 году.