В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 26 мая вы узнаете о некоторых эпизодах из известного музыкального пхансори «Сказание о Хынбо». Мы расскажем о том, почему разбогател Хынбо, и о реакции на эту новость его старшего брата. Вы также сможете прослушать композиции, связанные с этими эпизодами.





Выпуск 567. Сказание о Хынбо

*Песня «Полёт ласточки» – Ким Сон Ок (вокал)

Песня «Радость Хынбо» – Ан Сук Сон (вокал)

Песня «Хвачхочжан» – Группа «Торис»



