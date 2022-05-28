В Сеуле состоялся южнокорейско-американский саммит
2022-05-28
#Мелодии Кореи l 2022-05-26
В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 26 мая вы узнаете о некоторых эпизодах из известного музыкального пхансори «Сказание о Хынбо». Мы расскажем о том, почему разбогател Хынбо, и о реакции на эту новость его старшего брата. Вы также сможете прослушать композиции, связанные с этими эпизодами.
Выпуск 567. Сказание о Хынбо
2022-05-28
2022-05-26
2022-05-25
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