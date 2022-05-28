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Сказание о Хынбо

#Мелодии Кореи l 2022-05-26

Мелодии Кореи

Сказание о Хынбо

В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 26 мая вы узнаете о некоторых эпизодах из известного музыкального пхансори «Сказание о Хынбо». Мы расскажем о том, почему разбогател Хынбо, и о реакции на эту новость его старшего брата. Вы также сможете прослушать композиции, связанные с этими эпизодами.   


Выпуск 567. Сказание о Хынбо

  • *Песня «Полёт ласточки» – Ким Сон Ок (вокал)
  •  Песня «Радость Хынбо» – Ан Сук Сон (вокал)
  •  Песня «Хвачхочжан» – Группа «Торис»


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